Orlando: “Pio La Torre ha promosso e praticato il rispetto della legge”

PALERMO – “Pio La Torre ha promosso e praticato il rispetto della legge e il rispetto dei diritti costituzionali di libertà e di eguaglianza spesso mortificati da una legislazione inadeguata”. A dichiararlo è Leoluca Orlando, presente all’Assemblea Nazionale contro mafia e corruzione promossa dalla Cgil nazionale all’Iti Vittorio Emanuele III di Palermo.

“Ha saputo collegare le lotte operaie e contadine con un forte impegno per i diritti contro ogni diseguaglianza e per la pace contro i missili a Comiso. È stato e rimane un riferimento forte per il contrasto al sistema di potere mafioso con una specifica efficace configurazione dei reati di mafia e con la previsione legislativa della confisca di patrimoni illegali”.

“Pio La Torre viene, infatti, ucciso, insieme con il compagno Rosario Di Salvo, sul fronte della legalità, dei diritti e della pace, ostacolato da un sistema di potere mafioso finanziario, politico anche internazionale”.