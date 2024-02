Oroscopo Acquario: settimana dal 12 al 18 febbraio 2024

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Una settimana alquanto insolita, potresti sentirti come se stessi navigando senza bussola. Questo stato d’animo riflessivo è tipico del tuo periodo di compleanno, ma non lasciare che ti trasformi in un’eremita. Ricorda, anche un filosofo deve uscire di casa ogni tanto​​​​.

Marte e Venere entrano nel segno dell’Acquario, promettendo una settimana eccellente sia per i cuori solitari sia per chi è in coppia. Le stelle suggeriscono momenti unici e la possibilità che la persona giusta sia più vicina di quanto si pensi​​. “Navigare senza bussola questa settimana potrebbe portarti a scoprire nuovi mondi, o almeno, un nuovo ristorante”. Voto: 6/10. “Cu nesci arrinesci” – Chi osa, vince.

L’Acquario, seduto tranquillamente in un angolo con un libro di scienza, rappresenta la quintessenza dell’innovatore, perso nei suoi pensieri rivoluzionari, un visionario che sogna un mondo migliore, distaccato ma profondamente umano.



