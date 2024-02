Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 12 al 18 febbraio 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e proverbi siciliani vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 12 al 18 febbraio: i segni migliori

1 – Scorpione

Ti sentirai come un mago che ha dimenticato la parola magica: il potere è nelle tue mani, ma ricordare come usarlo è la vera sfida…

2 – Capricorno

Per l'oroscopo della settimana la felicità ti sorprenderà come trovare soldi nel taschino di un vecchio cappotto…

3 – Sagittario

Inizio settimana con pensieri bizzarri, come l'idea che la pizza con l'ananas sia accettabile…

4 – Gemelli

Sei come un'app di incontri: sempre pronto a scorrere verso il prossimo match, sperando che sia quello giusto…

5 – Bilancia

Questa settimana sarai come un equilibrista su una corda: tutto è questione di mantenere il giusto equilibrio…

6 – Pesci

Lunedì e martedì potresti sentirti un po' giù, ma non preoccuparti troppo…

Oroscopo, settimana dal 12 al 18 febbraio: i segni peggiori

7 – Leone

Questa settimana potresti sentirti come un re senza corona: molto potere, ma con la sensazione che qualcosa manchi…

8 – Ariete

In amore sei come un detective in una serie Netflix: sempre pronto a indagare e a volte un po' troppo…

9 – Cancro

Questa settimana sei come un gatto vicino alla vasca da bagno: curioso ma tremendamente cauto…

10 – Acquario

Una settimana alquanto insolita, potresti sentirti come se stessi navigando senza bussola…

11 – Toro

La settimana è come un romanzo d'amore con un colpo di scena: tutto procede liscio fino a quando non si arriva alla parte dei dialoghi…

12 – Vergine

Per l'oroscopo della settimana ti sentirai come un detective che ha perso le sue lenti: tutto è un mistero, ma la soluzione è più vicina di quanto pensi…