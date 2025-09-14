Oroscopo Acquario: settimana dal 15 al 21 settembre 2025

Le previsioni del segno

ACQUARIO – L’amore questa settimana è come un’app con bug fastidiosi: funziona a tratti, ma intanto la tieni aperta sperando che migliori. Venere opposta porta agitazione, richiama vecchie delusioni e fa uscire la tua voglia di sparire nel nulla.

I legami troppo stretti ti tolgono respiro e se qualcuno fa troppe domande… addio. Le nuove conoscenze sono stimolanti se vissute “senza aspettative” (tradotto: se non ti stressano). In famiglia, piccoli conflitti, e tu risolvi con la tua arma segreta: disconnessione emotiva attiva. Ma poi ti chiedi perché si offendono…

Nel lavoro sei in attesa che qualcosa si sblocchi. E mentre aspetti, progetti mentalmente otto aziende, due start-up e un podcast che rivoluziona il mondo. Purtroppo però, la realtà si muove più lenta della tua mente.

Le entrate sono ancora un po’ traballanti, ma se ti concentri su quello che davvero ti stimola, le soluzioni iniziano a comparire. Evita le polemiche, specie con chi non capisce il tuo genio creativo: non puoi spiegare un razzo a chi ancora usa la clessidra.

Fisicamente hai bisogno di prenderti cura del corpo con la stessa passione con cui curi la tua playlist motivazionale. Le giornate centrali sono pesanti, specie se ti carichi troppe cose. Fermati, altrimenti finisci per dire “sì” anche a progetti che non ti interessano solo per noia.

Sogni libertà, ma poi ti lamenti se gli altri non ti capiscono.

Voto: 4

Consiglio delle stelle siciliane: Vogghiu essiri liberu, ma si nuddu mi pensa mi sentu comu na seggia senza cu si assenta.

