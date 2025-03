Oroscopo Acquario: settimana dal 17 al 23 marzo 2025

Le previsioni del segno

ACQUARIO – L’amore c’è, ma ogni tanto fai la primadonna e poi ti lamenti se qualcuno si stanca. Venere è dalla tua parte, ma sei tu che devi darti una regolata: meno polemiche, più passione! Occhio a lunedì e martedì, giornate da prendere con le pinze, ma il weekend è da urlo.

Nel lavoro, hai mille idee, alcune buone, altre da dimenticare subito. La voglia di cambiamento è forte, ma per ora meglio non fare mosse azzardate. Il benessere risente un po’ dello stress, quindi meglio programmare qualcosa di bello per il fine settimana.

Un po’ di caos, ma alla fine ti salvi sempre per miracolo.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: Fatti na risata e pigghiala comu veni: chi si troppu seriu si guasta.

