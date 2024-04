Oroscopo Acquario: settimana dal 22 al 28 aprile 2024

Le previsioni del segno

ACQUARIO – In amore, questa settimana, Venere ti invita a giocare, ma non tutti apprezzeranno il tuo desiderio di evitare complicazioni. Potrebbe essere il momento di fare pulizia tra le amicizie che non ti hanno dato quanto speravi.

A lavoro, le decisioni che prendi ora influenzeranno il tuo futuro, quindi è il momento di avanzare. La tua salute richiede attenzione, non disperdere le tue energie.

“Questa settimana, meno rompiscatole hai intorno, meglio è.”Voto: 7/10. (Consiglio delle stelle siciliane: “Megghiu sulu ca mal accumpagnatu”)



