Oroscopo Acquario: settimana dal 23 al 29 dicembre 2024

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Dolce Acquario, Venere ti regala un fascino magnetico e ti spinge verso nuove conoscenze. Tra le tante opzioni, troverai qualcuno che ti farà battere il cuore come un tamburo impazzito. Per chi è in coppia, ci sono influenze positive e progetti ambiziosi all’orizzonte.

Sul lavoro, sei lanciato come un razzo verso il successo, ma occhio ai collaboratori pasticcioni. Mantieni la calma e pianifica con precisione ogni mossa. Nonostante qualche giornata no, l’umore generale è buono. Ah, inizia a pensare al Natale, che un Acquario organizzato è un ossimoro vivente.

Acquario, nuovi amori e progetti? Sì, ma ricordati che non puoi innamorarti di tutte le persone che incontri al bar.

Voto: 9

Consiglio delle stelle siciliane: “Apri l’occhi e l’abbrazza lu futuru, ma nun spinniri tuttu u core cu li pirsuni nova, chianci prima e poi ridi.”

