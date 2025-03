Oroscopo Acquario: settimana dal 24 al 30 marzo 2025

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Settimana da cuore a razzo e testa tra le nuvole, ma va bene così: se c’è un segno che può flirtare con l’universo intero senza perdere il controllo (almeno non del tutto), sei tu. I sentimenti sono puri, forti, e pure un po’ idealizzati, ma chi siamo noi per spegnere il romanticismo galattico? Se hai conosciuto qualcuno da poco, occhio che potresti già pensare al divano in comune e alla playlist su Spotify condivisa. E non è detto che sia una brutta cosa.

Sul lavoro, Mercurio ti regala quella lucidità da scienziato pazzo geniale. Idee brillanti, contatti utili, occasioni da cogliere come funghi dopo la pioggia. Solo, ecco… lunedì e martedì hai la concentrazione di una zanzara su Red Bull. Evita le decisioni importanti, tipo firmare contratti o rispondere alle email senza leggerle. Da mercoledì in poi torna il cervello.

Fisicamente sei in ripresa, ma solo se non esageri. Lunedì sembri uscito da un cartone animato dopo l’esplosione, ma poi ti rimetti in sesto. Il Sole ti rigenera come un caricabatterie da 200W. Occhio solo a non strafare.

Sei l’unico segno che riesce a innamorarsi, brillare sul lavoro e dimenticare le chiavi tutto nello stesso giorno.

Voto: 8,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu voli fari tuttu e subitu, si scorda un cori e si scippa la testa.”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI