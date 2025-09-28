Oroscopo Acquario: settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Hai finalmente deciso che basta drammi, basta litigi e basta perdere tempo con chi non capisce nemmeno dove si trova il proprio cuore. Ti sei liberato di qualche legame inutile come si fa con la maglia bucata che però “tieni per casa”. Inutile, appunto. Adesso sei pronto a rimetterti in gioco, ma con leggerezza, senza pretendere che ogni sguardo sia una promessa eterna.

Venere smette di tormentarti e torna a darti una mano: incontri nuovi, cuori vecchi da ricucire, o magari solo una pausa di pace dopo la tempesta. Se qualcuno ti ha lasciato o si è allontanato, chiediti se ti ha fatto davvero male…o se, in fondo, ti ha fatto un favore.

Il lavoro è un piccolo campo minato: troppe spese, qualche intoppo nei pagamenti e un paio di collaborazioni che vanno riviste, tipo “possiamo anche finirla qui, grazie di tutto”. Però c’è anche una buona notizia: le cose, se ci credi, si aggiustano. La svolta è dietro l’angolo, ma devi essere tu a prenderla, non aspettarti che ti venga consegnata in una busta regalo.

Fisicamente sei in una fase buona all’inizio della settimana: sei lucido, attivo e anche simpatico (evento raro e prezioso). Ma tra l’1 e il 2 potresti andare in tilt: stanco, insofferente e pure un po’ lunatico. Ritagliati spazi veri di decompressione o rischi di passare da genio a “crisi isterica” in un attimo.

Hai mille idee geniali, ma solo sette ore di sonno: ecco il problema.

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: I cosi boni ti stannu turnannu, ma tu nun fari ‘u fissa: coglili prima ca ti scappunu n’autra vota.

