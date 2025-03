Oroscopo Acquario: settimana dal 3 al 9 marzo 2025

Le previsioni del segno

ACQUARIO – L’amore è un territorio inesplorato e tu sei l’incauto esploratore che si addentra senza bussola. Potresti fare una scoperta emozionante, ma anche trovarti in un pantano di sentimenti confusi. Venere ti aiuta, ma se non metti un po’ di impegno rischi di finire a flirtare con il frigo. S

ul lavoro, sei carico e determinato, hai idee geniali e progetti ambiziosi… peccato che il tuo capo pensi ancora che tu sia lì solo per fare presenza. I soldi? Diciamo che stai partecipando attivamente al progetto “come far sparire uno stipendio in 48 ore”.

Il benessere dipende da te: se continui a riempire l’agenda come se fossi un influencer di successo, alla fine dell’anno ti troveranno accasciato sulla tastiera.

“Non hai bisogno di una vacanza. Hai bisogno di una nuova vita.”

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Scansa i casini e viviti u mumentu, picchì quannu ci pinzamu troppu, a bellezza si nni fu!”

