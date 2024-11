Oroscopo Acquario: settimana dal 4 al 10 novembre 2024

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Questa settimana l’amore potrebbe tornare come una medicina, e tu sai di averne bisogno, specie se il lavoro ha fatto un po’ la guerra al tuo equilibrio mentale.

Gli ultimi mesi non sono stati certo in discesa, ma c’è aria di ripartenza, forse con qualche esperienza che ti arricchirà e ti darà nuovo slancio. Occhio solo a chi potrebbe essere troppo impegnato per te; meglio rimanere coi piedi per terra.

Al lavoro c’è una stanchezza latente, ma Marte ti spinge a restare concentrato, anche se tutto questo comporta sudore e qualche sacrificio in più. E fai attenzione alla salute: qualche articolazione potrebbe farsi sentire, quindi non esagerare.

Voto: 7

Hai bisogno di una pausa, ma ti piace andare contro corrente, persino quando ti conviene.

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu ti voli beni, ‘n arraggiuni sulu unnè, accussì spirugghiati ca a vita è tutta a cchiù bedda muddricata.”

