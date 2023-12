Oroscopo 2024 della Bilancia

Le previsioni del segno

BILANCIA – “Bilancia, l’equilibrio è per i noiosi, quest’anno osa!” Cara Bilancia, quest’anno è il momento di smetterla di essere l’avvocato del diavolo e iniziare a essere il tuo. Senza pianeti contrari, è come avere un open bar cosmico: approfittane! Da giugno a settembre, l’amore e il lavoro sembrano danzare al ritmo della tua musica preferita. Nel 2024 per la Bilancia: “Sarà importante cambiare aria per spazzar via i cattivi “odori” dal proprio perimetro sentimentale.”

Voto: 8/10. “Amicu ca m’a datu la castagna, ora m’a ddari ‘u sucu di la vigna.”



CONSULTA L’OROSCOPO DEL 2024: TUTTI I SEGNI