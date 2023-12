Oroscopo 2024 del Cancro

Le previsioni del segno

CANCRO – Quest’anno è tutto per te, con Giove e Saturno che ti supportano come una coppia comica. Ogni scelta è importante, e l’amore ti sorride nei mesi estivi. Ma attenzione al passato che bussa: è tempo di voltare pagina e iniziare nuovi progetti. Potresti anche ricevere visite inaspettate da Cupido a maggio. Nel 2024 del Cancro: “Quando Giove e Saturno fanno il tifo, controlla che non abbiano scambiato la tua vita per uno sport estremo!”

Voto: 8/10. “U bue un parra ca havi la lingua grossa, ma si parrassi gran cosi dicissi.“



CONSULTA L’OROSCOPO DEL 2024: TUTTI I SEGNI