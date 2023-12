Oroscopo 2024 dello Scorpione

Le previsioni del segno

SCORPIONE – “Preparati per un’altalena emotiva: il divertimento è assicurato!” Scorpione, sempre pronto con il pungiglione, quest’anno ti chiedo di indossare i guanti. Con Giove che ti guarda storto, sarà un po’ come camminare sui carboni ardenti, ma ricorda: da agosto in poi, il sentiero si raffredda e le opportunità si riscaldano. Nel 2024 dello Scorpione: “Lavoro e amore attendono al varco, sii pronto a trasformare le sfide in trionfi.”

Voto: 7.5/10. “Ogni fruttu voli la so staggiuni.“



CONSULTA L’OROSCOPO DEL 2024: TUTTI I SEGNI