Oroscopo 2024 del Toro

Le previsioni del segno

TORO – Con Giove nel segno e Saturno che ti fa l’occhiolino, sei pronto a iniziare nuovi progetti. Ma ricorda, i tempi sono stretti come i jeans dopo Natale. Se hai questioni economiche da risolvere, muoviti prima della primavera. Maggio sarà decisivo per l’amore, e luglio… beh, potresti voler nasconderti da chi non è stato carino. Grande focus sul lavoro nella seconda metà dell’anno, e ricorda: marzo, luglio e novembre sono i tuoi mesi jackpot. Nel 2024 del Toro: “Se Saturno fa l’occhiolino, controlla che non stia solo cercando di rubarti il posto auto.”

Voto: 7/10. “Cu li donni si ridi a la trasuta, e si chianci a la nisciuta.”



