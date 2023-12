Oroscopo 2024 della Vergine

VERGINE – “Quest’anno, la perfezione è un’opzione, non un obbligo.” Oh Vergine, eterna perfezionista, quest’anno sei come un contabile davanti a un foglio Excel: tante scelte, tante colonne e righe. Saturno gioca a ping-pong con le tue decisioni, portandoti da un estremo all’altro. Nel 2024 della Vergine, a volte “buttare via” è solo un eufemismo per “fare spazio a nuove avventure”.

Voto: 6.5/10. “Cu’ pò nun vò, cu’ vò nun pò, cu’ fa nun sa, cu’ sa nun fa, e ‘cussì tuttu lu munnu va.”



