Oroscopo Ariete: settimana dall’1 al 7 giugno 2026

Le previsioni del segno

ARIETE – Questa settimana ti assomiglia più del solito: veloce, diretto, impaziente e con quella meravigliosa capacità di trasformare una semplice osservazione in un dibattito degno di una commissione parlamentare. In campo sentimentale le stelle ti invitano a fare attenzione alle parole. Tu sei uno di quelli che preferisce la sincerità senza filtri, ma quando Venere decide di mettersi di traverso, la sincerità rischia di diventare una raffica di frecce scagliate senza prendere la mira.

Se vivi una relazione stabile, potresti trovarti a discutere per questioni apparentemente insignificanti. Una risposta data male, un messaggio interpretato peggio, una dimenticanza che normalmente avresti ignorato potrebbero diventare il pretesto per riesumare vecchie questioni lasciate in sospeso. Il problema è che, quando ti senti provocato, fai fatica a fermarti. I single, invece, sembrano divisi tra due esigenze opposte: desiderano emozioni travolgenti ma appena qualcuno si avvicina troppo iniziano a cercare la via di fuga come un gatto che vede comparire il trasportino.

Nel lavoro continui a essere una macchina da guerra. Hai idee, energia e una forte determinazione nel raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissato. Tuttavia la tua proverbiale impazienza sarà messa a dura prova da persone che sembrano vivere con il freno a mano tirato. Colleghi indecisi, collaboratori poco rapidi o interlocutori che rimandano continuamente le risposte potrebbero diventare la tua personale fonte di irritazione quotidiana. Non mancheranno piccoli ostacoli e qualche provocazione, ma la vera sfida sarà mantenere il controllo. Le stelle suggeriscono di concentrarti sui risultati e non sulle persone che rallentano il percorso. In fondo, perdere tempo a discutere con chi non cambia idea è come fare una gara di velocità contro una tartaruga: alla lunga ti annoi più tu.

Dal punto di vista fisico possiedi ancora una notevole quantità di energia, ma il nervosismo rischia di consumarla inutilmente. Hai bisogno di scaricare la tensione accumulata e di concederti qualche pausa senza sentirti in colpa. Anche i guerrieri più coraggiosi, ogni tanto, devono smettere di combattere e sedersi a mangiare una brioche.

Questa settimana potresti vincere tutte le discussioni, ma perdere la pazienza molto prima del previsto.

Voto: 4,5

Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti scaldari pi ogni parola ca senti, picchì certi cosi passanu sulu si ci duni menu pinseri e cchiù tempu.

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