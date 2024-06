Oroscopo Ariete: settimana dall’1 al 7 luglio 2024

Le previsioni del segno

ARIETE – Se pensavi di avere già abbastanza grattacapi, sorpresa! Questa settimana ti regalerà un buffet di ulteriori complicazioni amorose.

Sei sempre pronto a lottare in amore, e finirai per battagliare contro tutti. Le stelle ti consigliano di essere diplomatico, ma sappiamo che userai la diplomazia come un ariete usa un cristallo di boemia. Le buone notizie sono che da qui alla fine dell’estate potresti trovare qualcuno di interessante, quindi tieni gli occhi aperti e la bocca chiusa, almeno ogni tanto.

Al lavoro, sei impegnato a elaborare grandi progetti, ma la vera azione inizierà il mese prossimo. Intanto, cerca di non farti sopraffare dallo stress, anche se ci saranno giorni in cui ti sentirai un po’ esaurito.

Voto: 6/10. Non sei il re della diplomazia, ma ci provi. Consiglio delle stelle siciliane: “Ariè, ma cu t’ha ‘mmiscatu ‘nta chista baruffa? Statti quietu e pigghia fiatu.”

