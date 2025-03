Oroscopo Ariete: settimana dal 10 al 16 marzo 2025

Le previsioni del segno

ARIETE – Sei carico come una molla, pronto a sfidare il mondo intero e a dettare legge anche nelle relazioni. Peccato che gli altri abbiano ancora il libero arbitrio. Ti aspetta una settimana in cui il tuo fascino è alle stelle, ma attenzione a non esagerare con le rivendicazioni: il rischio di passare da irresistibile a insopportabile è alto.

Sul lavoro, lanci progetti a destra e a manca, ma assicurati di non aver dimenticato dettagli importanti, tipo leggere i contratti prima di firmarli. Nel weekend potresti essere più distratto del solito: occhio a non uscire di casa senza pantaloni.

La tua energia è alle stelle, ma cerca di non abbattere anche le persone intorno a te.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: Si ti piaci troppu, pigghia ‘na specchiu e parraci. Almenu ‘un ti risponni ‘a mala manera.

