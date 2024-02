Oroscopo Ariete: settimana dal 12 al 18 febbraio 2024

Le previsioni del segno

ARIETE – “L’Ariete in amore è come un detective in una serie Netflix: sempre pronto a indagare e a volte un po’ troppo.” Questa settimana, grazie a Venere, l’amore si fa interessante con la possibilità di allontanare la malinconia e di vivere incontri significativi. In campo lavorativo, l’energia di Marte vi spinge a prendere iniziative audaci. Ricordatevi però che l’audacia paga, ma la diplomazia conserva i guadagni.

Voto: 6/10. “Ariete, questa settimana siete come una connessione Wi-Fi in un bar affollato: tutti vogliono un pezzo di voi, ma la banda non è mai abbastanza.” “Cu è destinu non si po’ scappari” (Dal destino non si può fuggire) – un invito a cavalcare le onde del fato con audacia e un pizzico di rassegnazione.

L’Ariete è in prima linea, gestendo la conversazione con l’energia e l’impulsività che lo contraddistinguono. La sua determinazione a guidare il dialogo a volte sfocia in un comando leggermente autoritario, ma sempre con un sottile sorriso che dimostra la sua innata leadership.



