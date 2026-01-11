Oroscopo Ariete: settimana dal 12 al 18 gennaio 2026

Le previsioni del segno

ARIETE – Questa settimana ti muovi come una moka lasciata troppo sul fuoco: ribolli anche quando nessuno ti ha acceso. Dentro di te si accumula una tensione sottile ma costante, alimentata da silenzi che non capisci, risposte che non arrivano e situazioni ambigue che ti hanno lasciato con quella fastidiosa sensazione di essere stato trattato male. E la cosa che più ti manda in tilt è non riuscire a spiegarti il perché. Più provi a razionalizzare, più la mente corre in circolo, soprattutto verso il fine settimana, quando anche il tuo proverbiale autocontrollo decide di prendersi ferie. Nei rapporti sei sul filo: da una parte vorresti chiarire tutto subito, dall’altra sai che ogni parola di troppo rischia di trasformarsi in benzina sul fuoco. Se stai pensando a una chiusura definitiva, allora potresti anche affrontare lo scontro. Altrimenti la vera sfida sarà trattenerti e lasciar passare qualche giorno senza forzare nulla.

Sul fronte pratico e professionale ti senti sotto pressione. Non è un brutto periodo, ma la stanchezza accumulata e una certa ansia di fondo rendono tutto più complicato. Ci sono impegni che richiedono lucidità e nervi saldi, e non tutte le giornate sono uguali. Alcune ti vedono reattivo, altre decisamente insofferente. Questo non è il momento di rivoluzionare tutto o di accettare proposte senza pensarci due volte. Meglio osservare, valutare, prendere tempo. In certi casi ti accorgi che serve un supporto esterno, qualcuno che sappia dirti cosa fare senza farti sentire fuori controllo.

Fisicamente il corpo parla chiaro. Sei teso, contratto, spesso infastidito più dalle persone che dalle situazioni. I ritmi serrati mettono alla prova il sistema nervoso e ti senti sempre un passo avanti ma a caro prezzo. Rallentare non è una sconfitta, anche se per te sembra quasi un’eresia.

Questa settimana anche il tuo autocontrollo chiede il congedo straordinario.

Voto: 3,5

Consiglio delle stelle siciliane: Si nun ti fermi n’attimu e ti scanti a respirari, finisci ca ti fai guerra puru cu cu ti voli beni.

