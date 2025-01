Oroscopo Ariete: settimana dal 13 al 19 gennaio 2025

Le previsioni del segno

ARIETE – La tua settimana sembra un po’ come una telenovela sudamericana: vuoi il grande amore, ma se non arriva entro 48 ore, ti accontenti di un flirt.

Sei in una fase in cui vuoi tutto e subito, ma attenzione, il destino non lavora su commissione. Sul lavoro, l’entusiasmo non ti manca, ma a tratti sembri un cavallo imbizzarrito in un negozio di cristalli. Stress? È il tuo nome di battesimo in questi giorni, quindi rilassati, spegni il cellulare e respira.

“Sei come un motore turbo: tanta potenza ma consumi tutto il carburante al primo chilometro.”

Voto: 6.5

Consiglio delle stelle siciliane: “Ma statti queto, cà certi cosi veninu megghiu quannu un ti sciarri cu tutti!”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI