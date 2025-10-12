Oroscopo Ariete: settimana dal 13 al 19 ottobre 2025

Le previsioni del segno

ARIETE – Testa calda e lingua tagliente: bentornato nel tuo habitat naturale. Questa settimana sembri una pentola a pressione emotiva che qualcuno ha dimenticato sul fuoco. In amore sembri più un interrogatore dell’FBI che un partner amorevole: “Chi sei? Che vuoi? Perché mi guardi così?”. Se la relazione ha basi solide, potresti ancora rimediare. Ma se invece è sabbia sotto le scarpe, il vento te la porta via.

Il lavoro ti vede attivo, intraprendente, ma pericolosamente impulsivo. Hai mille cose da fare e vuoi tutto subito. Ma sei sicuro di non perdere qualcosa per strada mentre corri come un pazzo? Cerca di usare il cervello almeno quanto usi l’istinto (e sì, lo so che per te è chiedere tanto).

La stanchezza ti bracca dietro l’angolo: troppi pensieri, troppa gente inutile, troppi “dai che ce la fai” scritti sui post-it. Hai bisogno di staccare. Metti via lo smartphone, riposati, leggi qualcosa che ti distragga dalle seghe mentali e non cercare di risolvere tutto con la forza bruta.

Sei pronto a scalare l’Everest, ma ti sei dimenticato gli scarponi.

Voto: 4

Consiglio delle stelle siciliane: Stai sempri cu l’armatura addosso, ma u nemicu è nna casa. Spogliati di chiddu chi nun servi, ca forsi ti rilassi.

