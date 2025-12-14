Oroscopo Ariete: settimana dal 15 al 21 dicembre 2025

Le previsioni del segno

ARIETE – Sei in quella fase della vita in cui vorresti socializzare, conoscere nuova gente, ampliare la cerchia e forse convincerti che non tutti quelli che incontri sono pronti a crearti complicazioni. Anche se, onestamente, con Bilancia e Cancro l’universo sembra essere entrato in modalità “scherzi cosmici”. Ti porti dietro un’indecisione affettiva che assomiglia a quei file sul desktop che continui a rimandare. Non li apri, non li cancelli, e intanto consumano spazio emotivo. Le tensioni familiari, soprattutto genitori–figli, sembrano l’altra grande colonna portante della settimana. Un po’ di rumore di fondo, qualche scintilla, qualche parola detta male e altre dette peggio. Eppure, con Venere che ti strizza l’occhio, la possibilità di rimettere ordine nei sentimenti è più realistica di quanto pensi. Puoi dimenticare un passato complicato o concederti il lusso di sperare in un amore che funzioni davvero, non quello che palpita solo nelle intenzioni.

Sul lavoro, invece, è come se stessi camminando in un corridoio pieno di porte, ma solo alcune si aprono e altre cigolano in modo sospetto. Gli investimenti e i progetti fuori città promettono buoni sviluppi, mentre Giove dissonante ti regala quel fastidioso senso di “vorrei ma non posso” tipico dei più giovani o di chi sta tentando da tempo di cambiare percorso ma non vede ancora i risultati. La casa e l’ufficio reclamano soldi come se fossero animati da vita propria. Ogni cassetto che apri sembra suggerire una nuova spesa.

Sul piano del benessere, per fortuna, il corpo riprende vigore. Ma l’irrequietezza resta, alimentata dalle spese e dalla sensazione di dover tagliare rami secchi che però sono cresciuti come edera dappertutto. Tagliarli, però, sarà liberatorio. Riduce rumore, stress e ti restituisce un minimo di serenità interna.

Se ti pagassero per ogni tensione gestita questa settimana, saresti milionario.

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Pigghia fiatu e non ti scantarì. S’avi a rumpiri, si rrumpi. Ma tu cammina drittu, ca u passatu è megghiu lassarilu arrèri”.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI