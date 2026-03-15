Oroscopo Ariete: settimana dal 16 al 22 marzo 2026

Le previsioni del segno

ARIETE – Questa settimana si apre con una forte spinta a rimettere ordine nella tua vita sentimentale. Venere nel segno non passa inosservata e agisce come una specie di riflettore emotivo: illumina ciò che funziona nelle relazioni e soprattutto ciò che non funziona più. Hai la sensazione che alcune dinamiche debbano cambiare e non hai più voglia di rimandare discorsi che negli ultimi mesi sono stati messi sotto il tappeto. Chi vive una relazione stabile potrebbe trovarsi a parlare seriamente di futuro: progetti concreti, cambiamenti di casa, nuovi equilibri o decisioni che riguardano il modo di stare insieme. I single invece mostrano una sicurezza nuova. Attenzione solo al ritorno di qualche ex o di situazioni sentimentali lasciate in sospeso che potrebbero riapparire proprio mentre stai cercando di andare avanti.

Nel lavoro emerge la voglia di riprendere in mano progetti che sembravano rimasti bloccati. Alcune iniziative partite mesi fa tornano improvvisamente al centro della tua attenzione e senti il bisogno di modificarle, migliorarle o rilanciarle con una nuova strategia. Le idee non mancano e soprattutto cresce la determinazione nel portarle avanti. Le giornate centrali della settimana sono particolarmente utili per confronti con colleghi, collaboratori o superiori. È il momento di dire chiaramente cosa vuoi e dove vuoi arrivare. Giove contrario però ricorda che alcune questioni legali o burocratiche potrebbero richiedere più tempo del previsto, quindi serve pazienza.

Dal punto di vista psicofisico l’energia cresce. Ti senti mentalmente più attivo, determinato e pronto a cambiare rotta quando necessario. Tuttavia le decisioni importanti che stai valutando possono creare una certa tensione interiore. Il desiderio di cambiare è forte ma devi anche accettare che alcune trasformazioni richiedono tempo.

Quando decidi di mettere ordine nella propria vita, non sposti i mobili: cambi direttamente casa.

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: Sta settimana ti senti cchiù sicuru e vulissi sistemari tuttu chiddu ca nun ti cunvinci cchiù: amuri, travagghiu e pinseri. Basta ca nun ti fai pigghiari di fretta, picchì quannu camini cu testa e cori arrivii luntanu.

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