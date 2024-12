Oroscopo Ariete: settimana dal 2 all’8 dicembre 2024

Le previsioni del segno

ARIETE – Hai l’energia di un vulcano pronto a esplodere, ma non sempre è un vantaggio. In amore, sei un po’ confuso: ti piace davvero quella persona o ti serve solo qualcuno che ti ricordi di abbassare il riscaldamento?

A metà settimana rischi di trasformarti in un tornado di nervosismo, soprattutto se ti contraddicono. Nel lavoro, vai come un treno, peccato solo che ogni tanto deragli: mercoledì è meglio che eviti firme o decisioni importanti. Ah, e non cercare scuse per le tue sfuriate: forse non sono gli altri, ma il tuo temperamento esplosivo.

“A volte sei un leader nato, altre solo un dramma ambulante.”

Voto: 7-

Consiglio delle stelle siciliane: “Ariè, fermi unni ti metti a scatti comu ‘na molla! Cuntintizza e calma, si no ti scantu puru i specchi.”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI