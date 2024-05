Oroscopo Ariete: settimana dal 20 al 26 maggio 2024

Le previsioni di tutti i segni

ARIETE – Questa settimana sarà come un film d’azione, pieno di sorprese e colpi di scena. Novità in arrivo, e non stiamo parlando solo di amori fulminanti o di decisioni epocali, ma anche di quelle piccole soddisfazioni che rendono la vita un po’ più piccante.

Giove e Marte sono i tuoi alleati: uno realizza i sogni, l’altro ti dà la carica per conquistarli. Non avere paura di fare cambiamenti radicali, anche le separazioni possono essere una liberazione. Prendi il calendario e segna le date importanti: questo è il momento per prendere decisioni coraggiose.

Sul fronte lavorativo, è il periodo giusto per l’ariete per mettere a segno colpi vincenti e trasformare i problemi in opportunità. Anche se ti senti agitato, cerca di mantenere la calma e magari chiedi aiuto a un esperto per la dieta.

Attento a non scambiare l’agitazione per energia positiva, perché potresti finire col mangiarti le unghie per il nervoso. Voto: 9.

Consiglio delle stelle siciliane: “Atténtati a pigghiari decisiuni senza pinzari troppu, a voti è megghiu fare cu la pancia ca cu la testa.”



