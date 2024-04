Oroscopo Ariete: settimana dal 22 al 28 aprile 2024

Le previsioni del segno

ARIETE – Caro Ariete, sembra che anche questa settimana le stelle si divertano a giocare con la tua resistenza. Non sottovalutare gli incontri, soprattutto se incappi in un Cancro o in un Capricorno; potrebbero rivelarsi più spinosi di un riccio in amore. Domenica poi, sarà come aspettarsi una festa e ritrovarsi a un tè pomeridiano senza biscotti.

Dal lato professionale, sei sotto i riflettori, ma con i pianeti rapidi che ti fanno saltare più di un popcorn in padella, potresti sentirti un po’ agitato. Ricorda, è solo una questione di tempo prima che le trattative si chiudano con un bel fiocco. Sul fronte del benessere, meglio rallentare un po’. Hai accumulato più stanchezza di un maratoneta alla fine della gara, quindi prenditi una pausa.

Non forzare la macchina, potrebbe esplodere in corsa! Voto: 7 – “Chi va troppo prestu, arriva tardu.”



