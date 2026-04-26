Oroscopo Ariete: settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026

Le previsioni del segno

ARIETE – Questa settimana entri in scena con il tuo classico stile: energia alta, pazienza bassa e tolleranza zero per chi fa perdere tempo. Nei rapporti senti il bisogno di capire subito dove stai andando, con chi e soprattutto perché dovresti continuare a investire energie. Se sei in coppia, ogni discussione rischia di trasformarsi in un processo verbale con arringa finale, ma sotto la scorza battagliera c’è solo il desiderio di chiarezza. Non vuoi drammi inutili: vuoi risposte, coerenza e qualcuno che non cambi versione ogni tre ore. Chi è single vive incontri rapidi, elettrici, pieni di scintille e messaggi impulsivi, ma non tutto ciò che parte forte arriva lontano. Il tuo problema resta uno: confondi spesso l’adrenalina con il destino.

Sul lavoro sei in fase di pulizia strategica. Alcuni progetti nati male o partiti tardi stanno mostrando crepe evidenti e tu, che ami correre, ti ritrovi costretto a fermarti per capire cosa valga davvero la pena salvare. Non è una sconfitta: è selezione naturale. Devi chiudere porte inutili per aprirne di migliori. Possibili ritardi burocratici, firme lente, cavilli o persone che rispondono con la velocità di una tartaruga in vacanza ti irriteranno parecchio, ma niente di definitivo. Anzi, questa settimana serve proprio a ridisegnare priorità e obiettivi con più intelligenza e meno testardaggine.

Sul piano fisico stai bene, ma usi le energie come se avessi tre batterie di scorta. Parti fortissimo la mattina e arrivi la sera con lo sguardo di chi ha combattuto tre guerre e montato un mobile svedese senza istruzioni. Devi distribuire meglio lo sforzo, concederti pause vere e soprattutto dormire. Non tutto si risolve con la forza di volontà e un caffè doppio. Se rallenti un poco, rendi il doppio. Questa settimana vinci meno per impeto e più per strategia. È un concetto rivoluzionario, ma puoi farcela.

Pure il guerriero ha bisogno di agenda, sonno e persone normali.

Voto: 5,5

Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti sciarriari cu tutti e pensa un passu pi vota, ca quannu ti calmi fai miraculi veri.

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