Oroscopo Ariete: settimana dal 3 al 9 marzo 2025

ARIETE – Sei un concentrato di passione e impulsività, e questa settimana il tuo fascino potrebbe mandare in tilt chiunque ti stia intorno. Se sei in coppia, evita di trasformare ogni discussione in una scena da telenovela messicana.

Se sei single, il tuo carisma è a livelli stratosferici, ma cerca di non confondere corteggiare con stalkerare. Sul lavoro sei determinato a ottenere quello che vuoi, e potresti anche decidere di mollare un progetto senza troppi ripensamenti, perché tanto “chi mi ama mi segua”.

La tua energia è al massimo, ma occhio agli eccessi, potresti ritrovarti con un raffreddore epico o un’irritazione da stress.

Voto: 8

Consigli delle stelle siciliane: “Chi ti senti? Un re? Allura scinni di ‘ncoddu e camina comu a tutti l’autri!”

