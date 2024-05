Oroscopo Ariete: settimana dal 6 al 12 maggio 2024

Le previsioni del segno

ARIETE – Il tuo spirito dominante sta generando onde di resistenza amorosa, non proprio ideali per fare nuovi amici. Attenzione, perché ogni atto di forza, anche il più giustificato, sembra trasformarsi in un boomerang emotivo pronto a colpirti quando meno te lo aspetti.

Dovresti adottare un atteggiamento di distaccata noncuranza, che potrebbe rivelarsi l’antidoto perfetto contro i dispiaceri sentimentali. Nei corridoi del cuore si aprono nuove porte: convivenze, matrimoni, nuovi incontri sono all’orizzonte, forse anche prima dell’estate.

Sul fronte professionale, finalmente l’aria si fa promettente. I pianeti giocano a tuo favore, migliorando le collaborazioni e facendoti avanzare proposte che non dovresti ignorare, nonostante il nervosismo delle scorse settimane. E la salute? Ecco, qui il consiglio è di non spremerti troppo, soprattutto nei weekend.

Un piccolo consiglio: non trasformarti in un’eremita del weekend per recuperare energie. Voto: 8/10. “Cu è surdu, orbu e taci, campa cent’anni ‘mpaci.”



