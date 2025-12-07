Oroscopo Ariete: settimana dall’8 al 14 dicembre 2025

Le previsioni del segno

ARIETE – Questa settimana arrivi come sempre con il passo di chi avrebbe già dovuto conquistare il mondo entro martedì mattina, e invece si ritrova a fare i conti con situazioni che chiedono calma e diplomazia, e tu di solito non hai né l’una né l’altra. Eppure, sorpresa: in questi giorni la tua energia funziona proprio quando non cerchi di sfondare le porte ma quando ti siedi, guardi negli occhi chi hai davanti e dici la tua senza prendere fuoco al primo respiro fuori posto.

Il desiderio di vicinanza con il partner aumenta, Venere ti spalanca le braccia e le discussioni – quelle che non mancano mai – ora sembrano piccoli test di stabilità, più che vere battaglie. E tu, invece di impugnare la spada, potresti scoprire che ti basta una frase ben assestata per far capire tutto.

Sul lavoro ti muovi come uno che ha finalmente ritrovato il tasto “play”: progetti in pausa ripartono, contatti nuovi affiorano, telefonate inaspettate ti aprono scenari diversi, magari anche in città lontane. Questo è un periodo giusto per metterti in gioco con iniziative ben organizzate. A te la parte del guerriero, all’universo quella del logista.

Anche la tua stanchezza, che non sai mai se chiamare “affaticamento” o “divenire cosmico”, si fa sentire ma ti basta un viaggio, una fuga breve, perfino una mezz’ora in un posto insolito per restarti dentro. La Luna in buon aspetto ti accarezza lunedì e martedì, rendendo la partenza della settimana un po’ meno “esplosiva” e un po’ più produttiva. Questa settimana sei un mix di ardore, chiarimenti, desiderio di movimento e voglia di riscoprirti. E il bello è che ti riesce pure bene.

Sei talmente carico che potresti litigare pure con un semaforo… ma per una volta forse vinci tu senza urlare.

Voto: 9

Consiglio delle stelle siciliane: “Parra cu cori friscu e non ti ‘mpuntari. Si ci metti meno focu, ti veni tuttu megghiu”.

