Oroscopo Bilancia: settimana dall’1 al 7 dicembre 2025

Le previsioni del segno

BILANCIA – I nati sotto questo segno sono in una fase in cui vorrebbero la pace assoluta ma ricevono discussioni come se fossero in offerta speciale. I rapporti familiari sono tesi. Fratelli, parenti, partner… ognuno sembra avere qualcosa da dire, e tu cerchi di mantenere equilibrio mentre dentro ti sale quella voglia di spegnere tutto e andare a vivere su un’isola. Giove dissonante non aiuta, perché amplifica questioni legali, economiche o vecchi problemi che, come ospiti indesiderati, si ripresentano proprio quando avevi finalmente apparecchiato la calma. È fondamentale evitare discussioni inutili. Ogni parola fuori posto potrebbe trasformarsi in un caso diplomatico. Al contempo, però, dicembre porterà emozioni nuove, possibilità di rafforzare la coppia o di vivere qualcosa che riaccenda la tua vena romantica.

Sul fronte professionale, la prudenza è la tua migliore amica. I contratti sospesi richiedono attenzione chirurgica, e lunedì 1 potrebbe essere particolarmente pesante. Le entrate economiche sono nella norma, ma potrebbero esserci spese improvvise – casa, famiglia, oggetti indispensabili – che decidono di rompersi nel momento meno opportuno. Se aspetti conferme, qualcosa si muove, anche se lentamente. Con ex soci, invece, il clima resta freddino. Meglio non riaprire questioni passate o rischi di ritrovarti esattamente dove non vuoi stare.

Quanto al benessere, le prime giornate vanno superate con delicatezza. Potresti sentirti affaticato, vulnerabile, più sensibile del solito. Sabato migliora tutto, ma domenica torna il bisogno di protezione. Occhio agli sbalzi di temperatura, ai colpi d’aria e a qualsiasi cosa possa provocare acciacchi. Il corpo ti chiede equilibrio, proprio come fai tu con tutto il resto.

Lo so: vuoi evitare il dramma… peccato che il dramma non voglia evitare te.

VOTO: 4,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Parra picca e pesati li paroli. Accussì ti scansi ‘na jurnata di litigi inutili”.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI