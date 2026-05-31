Oroscopo Bilancia: settimana dall’1 al 7 giugno 2026

Le previsioni del segno

BILANCIA – Questa settimana assomiglia a una stanza piena di specchi: guardi in tutte le direzioni cercando risposte e finisci per vedere riflessi diversi della stessa domanda. I sentimenti attraversano una fase piuttosto confusa. Non perché manchino emozioni, ma perché la tua mente è occupata da mille altre questioni. Tu sei un segno che vive di armonia e relazioni equilibrate, ma quando lo stress aumenta rischi di chiuderti in te stesso e diventare più distante del previsto. Chi ti sta accanto potrebbe interpretare questo atteggiamento come freddezza, quando in realtà stai semplicemente cercando di gestire una grande quantità di pensieri. Le coppie dovranno evitare discussioni inutili, soprattutto nei momenti in cui la stanchezza prende il sopravvento. Alcune incomprensioni potrebbero nascere da dettagli insignificanti. I single, invece, sembrano poco interessati a costruire qualcosa di impegnativo. Prima di aprire il cuore a qualcun altro hai bisogno di ritrovare il tuo centro.

Nel lavoro la situazione richiede attenzione. Ci sono molte questioni da affrontare contemporaneamente e questo alimenta una certa pressione mentale. Potresti sentirti costretto a occuparti di problemi che non dipendono direttamente da te, oppure trovarti coinvolto in dinamiche poco chiare con colleghi o collaboratori. Fortunatamente possiedi una dote preziosa: la diplomazia. Anche quando tutti sembrano pronti a litigare, riesci spesso a trovare un punto di equilibrio. Tuttavia questa settimana sarà importante non esagerare. Non puoi diventare il mediatore universale di ogni conflitto esistente. Alcune responsabilità appartengono agli altri e devono restare agli altri.

Lo stress accumulato potrebbe riflettersi sul fisico attraverso stanchezza, difficoltà di concentrazione o una certa irritabilità. Hai bisogno di spazi personali, silenzio e momenti nei quali non dover soddisfare le aspettative di nessuno. Ritrovare serenità mentale sarà la vera priorità dei prossimi giorni.

Questa settimana dirai “va tutto bene” almeno dieci volte mentre dentro di te stai organizzando un congresso internazionale di pensieri.

Voto: 3,5

Consiglio delle stelle siciliane: Pigghia tempu pi tia stissu e nun circari di sistemari tutti l’autri, picchì ora hai bisognu di rimettiri ordini prima intra di tia.

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