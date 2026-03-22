Oroscopo Bilancia: settimana dal 23 al 29 marzo 2026

Le previsioni del segno

BILANCIA – Questa settimana ti senti come in equilibrio su un filo sottile, e non è una novità… ma stavolta il vento soffia un po’ più forte. Le relazioni sono il punto più delicato: non è detto che manchi il sentimento, ma c’è una distanza, emotiva o pratica, che va colmata. Venere in opposizione non aiuta, perché rende tutto più confuso. Non è facile capire cosa provi davvero, e ancora meno capire cosa prova l’altro. Se una storia è recente, ha bisogno di attenzioni, di cura, di presenza. Se invece è di lunga data, serve pazienza. Non puoi pretendere risposte immediate, ma nemmeno continuare a rimandare certe conversazioni. Questa settimana ti chiede di essere più diretto, anche se non è nella tua natura.

Nel lavoro, invece, sei in una fase di revisione. Gli eventi recenti ti hanno spinto a mettere in discussione alcune scelte, e ora senti il bisogno di ristabilire delle priorità. All’esterno mostri il tuo solito sorriso diplomatico, ma dentro potresti nascondere qualche insoddisfazione. Soprattutto se lavori con altre persone, le dinamiche diventano più complesse: alti e bassi, incomprensioni, piccoli attriti. La tua forza, però, resta l’analisi. Sai osservare, capire, valutare. E proprio questa capacità ti permetterà di prendere decisioni più consapevoli, anche in una settimana che a tratti sembrerà un percorso a ostacoli, soprattutto intorno al 27.

A livello energetico, lo stress si fa sentire. Hai bisogno di esprimere la tua creatività, di ampliare i tuoi spazi, di non restare intrappolato in pensieri ripetitivi. Il fine settimana potrebbe portare una situazione da gestire con attenzione, ma nulla che tu non possa affrontare con il giusto equilibrio.

Cerchi equilibrio, ma questa settimana devi accettare che non tutto può essere perfetto.

Voto: 3,5

Consiglio delle stelle siciliane: Nun circari di teniri tuttu in equilibriu a tutti i costi, ma capisci chiddu ca ti fa stari veramenti serenu e parti di ddà.

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