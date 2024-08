Oroscopo Bilancia: settimana dal 26 agosto all’1 settembre 2024

Le previsioni del segno

BILANCIA – Caro Bilancia, è finito il tempo delle scorribande amorose senza pensieri! Ora è il momento di fare delle scelte serie. Certo, con Giove dalla tua parte, l’amore ti sorride e se vuoi divertirti ancora un po’, nessuno ti fermerà. Ma attenzione a non esagerare, specialmente a metà settimana, quando le energie potrebbero venire meno.

Sul lavoro, ci sono novità in arrivo: un cambio di ufficio, una variazione di mansione, insomma, non è il momento di stare con le mani in mano. Questo autunno promette bene, ma solo se sarai in grado di battere il ferro finché è caldo. Non essere incerto, prendi in mano la situazione e vedrai che i risultati arriveranno. Economicamente hai passato di tutto, ma Giove porta un po’ di stabilità e fiducia nel futuro. Non perdere questo treno!

Occhio allo stress: è il tuo peggior nemico questa settimana. A metà settimana potresti sentirne gli effetti, quindi cerca di prenderti cura di te stesso. Le giornate migliori? Quelle del weekend, ideali per recuperare energie e magari iniziare una dieta sotto controllo medico.

Voto: 7/10. “Bilancia, metti giù quel mojito e comincia a pensare un po’ più seriamente alla tua vita!”

Consiglio delle stelle siciliane: “Talia avanti, chi u passatu un porta pani!”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI