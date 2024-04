Oroscopo Bilancia: settimana dal 29 aprile al 5 maggio 2024

Le previsioni del segno

BILANCIA – La situazione astrologica ti mette sotto pressione, con la possibilità di arrabbiarti per promesse non mantenute. In caso di separazione, è tempo di liberarti da inutili sensi di colpa, anche se la tensione sarà inevitabile in alcune giornate.

A lavoro, potresti sentirti come se dovessi ricominciare da zero, e per risposte definitive dovrai aspettare giugno. Potresti aver avuto problemi fisici a causa di una discussione, quindi distendere la mente nel weekend sarà essenziale. Per il benessere, evita conflitti e cura la tua alimentazione, non saltare i pasti!

Oroscopo Bilancia: cosa dicono le stelle siciliane

Le giornate si fanno lunghe quando si evitano i problemi. Voto: 6/10. “Si nun canusci a tia, cu ti po’ canusciri?” (Se non conosci te stesso, chi può conoscerti?).



CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI