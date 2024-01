Oroscopo Bilancia: settimana dal 29 gennaio al 4 febbraio

Le previsioni del segno

BILANCIA – Oh, Bilancia, sempre in equilibrio sul filo del dilemma amoroso! Stai lottando per mantenere la serenità dopo un periodo di tensione. Se la tua attuale relazione non ti soddisfa, potresti essere tentato da nuove avventure, ma ricorda che potrebbero rivelarsi una scelta avventata. Per le coppie di lunga data, piccole incomprensioni potrebbero creare attriti: se ti distraggi, il partner si lamenta; se intervieni, è peggio. Sul lavoro, ci sono novità all’orizzonte per chi cerca un cambiamento.

In questo periodo, è importante non dare troppo peso ai malumori e alle tensioni. Se hai avuto problemi fisici nelle ultime settimane, ora hai ottime possibilità di risolverli, anche se Venere e Marte non sono completamente favorevoli.

Sei come un funambolo che cerca di camminare su una corda tesa tra amore e lavoro. Voto: 6.5. “La vucca è un aneddu, ma capi quantu ‘na navi ed un vasceddu.”



