Oroscopo Bilancia: settimana dal 3 al 9 marzo 2025

BILANCIA – Settimana pesante. Sei più preoccupato per il lavoro che per l’amore. Fidarsi è difficile, soprattutto se vieni da una delusione. Il tuo cuore sembra una fortezza inespugnabile, ma forse qualcuno con la chiave giusta potrebbe farti crollare le difese.

Sul lavoro, qualche incertezza ma anche nuove opportunità. Se sei un libero professionista, potrebbero arrivare belle sorprese, ma attenzione ai conflitti con soci e colleghi. Giove è dalla tua parte, ma Marte continua a infastidirti con problemi e discussioni che ti fanno girare le scatole.

Frenesia totale: hai troppe cose da fare e poco tempo per respirare. Se non trovi un modo per rilassarti, finirai per urlare contro il microonde perché ha scaldato male il caffè.

Hai tanto da guadagnare, ma prima cerca di non perdere la testa.

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Si unni scappi? Ti pigghi ‘na pausa o ti ricoveramu?”

