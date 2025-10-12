Oroscopo Cancro: settimana dal 13 al 19 ottobre 2025

Le previsioni del segno

CANCRO – Finalmente ti svegli dal torpore emotivo. Sei il segno con la sensibilità di una telenovela messicana e la memoria di un elefante offeso ma adesso ti tocca aprire bocca, e pure bene. Hai passato settimane in modalità “parcheggio emotivo” e ora è arrivato il momento di rimettere in discussione tutto: chi ti ama, chi ti sfrutta, chi ti stressa e pure chi ti chiede “come stai?” solo per cortesia.

Sul lavoro, stai vivendo una fase che definire promettente è poco. Sei come una pentola a pressione pronta a esplodere, ma stavolta in positivo. Giove ti dà una spinta bella tosta e tu riesci a farti valere senza alzare la voce, che è la tua arte segreta. I cambiamenti sono dietro l’angolo, quindi non ti spaventare se ti propongono qualcosa di diverso, tu che vorresti sempre restare nel tuo angolo sicuro, possibilmente con una copertina e Netflix.

Fisicamente va meglio, anche perché la testa si alleggerisce e pure il corpo ti segue. Cura la tensione residua, parla con qualcuno che non sia un cactus o la tua playlist malinconica su Spotify.

Ti sei fatto il nodo alla gola, ora scioglilo prima che diventi cravatta.

Voto: 8,5

Consiglio delle stelle siciliane: Quannu t’abbrazzi a to’ silenziu, finisci ca ti scordi comu si parra. Parra ora, ca po’ è tardu.

