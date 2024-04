Oroscopo Cancro: settimana dal 15 al 21 aprile 2024

Le previsioni del segno

CANCRO – Cancro, sembra che tu stia navigando in acque turbolente da un po’ di tempo, specialmente in amore, dove la situazione potrebbe complicarsi se hai più di una relazione in ballo. Ricorda, la bigamia non è un’opzione consigliabile.

A lavoro, è un buon momento per rivedere i bilanci e occuparti delle questioni legali in sospeso. Se ci sono nuovi incontri in vista, potrebbero rivelarsi molto produttivi, soprattutto se riesci a stringere legami con persone influenti. Per quanto riguarda la tua salute, stai attento a non lasciare che le tensioni del fine settimana influenzino il tuo umore.

I problemi, ma la soluzione è all’orizzonte! Voto: 6.5/10. Consiglio delle stelle siciliane: ‘Megghiu tardu ca mai’, non è mai troppo tardi per fare la scelta giusta!



