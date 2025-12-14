Oroscopo Cancro: settimana dal 15 al 21 dicembre 2025

Le previsioni del segno

CANCRO – Questa settimana ti muovi con la sensibilità di chi vorrebbe amore, comprensione e attenzione ma senza doverle chiedere troppo. Il problema è che il cielo ti mette davanti alcune opposizioni planetarie che non aspettano altro che provocarli, soprattutto dal 17 in poi. Criticare troppo o pretendere attenzioni esagerate potrebbe essere un boomerang cosmico, quindi meglio respirare e vivere alla giornata. Hai voglia di emozioni nuove, non sopporti la routine, e persino le storie “vecchie” ti sembrano più stantie del pane lasciato aperto. Tuttavia, non è escluso che qualcuno dal passato sbuchi come notifica indesiderata proprio quando avevi deciso di archiviarlo.

Nel lavoro, sei in una fase di attesa: poche novità, molte valutazioni e una calma che serve a prepararti alle opportunità che arriveranno da gennaio. Hai però un potere contrattuale in crescita. Quando si riparte, potrai chiedere di più, pretendere chiarezza, definire ruoli e obiettivi. Ma occhio ai partner di lavoro: non tutti hanno intenzioni limpide quanto le tue.

Sul piano del benessere, la tensione nervosa va moderata con l’abilità di un giardiniere zen: taglia ciò che pesa, non coltivare ciò che ti stressa. A metà settimana potresti avvertire un calo, un malessere somatizzato, un fastidio allo stomaco che ormai è diventato il tuo barometro emotivo. Un’attività fisica leggera potrebbe rimettere in circolo energia e buonumore.

Se l’emotività fosse un lavoro, questa settimana saresti in straordinario permanente.

Voto: 3

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ti fari mangiari da pinsèri. Camina ad agio e ricuòrdati ca l’arma tò s’allarga quannu smetti di stringilla”.

