Oroscopo Cancro: settimana dal 16 al 22 dicembre 2024

Le previsioni del segno

CANCRO – La tua settimana è un mix di drammi e momenti gloriosi. L’amore brilla, ma solo se il partner non ti fa innervosire (spoiler: succederà). Sul lavoro, stai già pensando al 2025, ma ricordati di vivere nel presente.

Novità interessanti in arrivo, ma per ora non dimenticare l’ottimismo: è la tua arma segreta. Per il benessere, sei in forma, ma ricordati di scaricare la tensione, magari correndo… o litigando, a te la scelta.

Un vulcano pronto a eruttare, ma con un cuore tenero. Evita di farti esplodere per niente.

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Pensa o futuru, ma vivi u prisenti. Chi curri troppu prestu, casca facili.”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI