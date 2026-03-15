Oroscopo Cancro: settimana dal 16 al 22 marzo 2026

Le previsioni del segno

CANCRO – I sentimenti attraversano una fase di riflessione profonda. Non si tratta necessariamente di una crisi ma piuttosto di un momento in cui senti il bisogno di capire meglio cosa provi e cosa desideri davvero da una relazione. In alcune storie potrebbe emergere una certa distanza emotiva oppure una difficoltà nel trovare tempo e spazio da condividere insieme. La vita quotidiana, con i suoi ritmi e impegni, rischia di rubare energie al rapporto. Chi vive una relazione stabile si interroga sulla solidità del legame e su quanto riesca a resistere alle piccole difficoltà di tutti i giorni. Le coppie lontane o con ritmi di vita molto diversi devono trovare nuove modalità per sentirsi vicine. Venere dissonante non indica necessariamente una rottura, ma invita a mantenere attenzione e sensibilità nelle dinamiche di coppia almeno fino alla fine del mese.

Se i sentimenti chiedono cautela, il settore professionale invece appare decisamente più dinamico. Giove, Mercurio e Marte favorevoli aprono possibilità interessanti per sistemare questioni pratiche o risolvere problemi rimasti aperti da tempo. Le giornate centrali della settimana sono particolarmente utili per organizzare progetti, pianificare nuove strategie e prendere decisioni che riguardano il futuro lavorativo. Con Giove nel segno è più facile ricevere conferme, opportunità o proposte che permettono di sentirti più valorizzato. Anche attività part-time o collaborazioni temporanee possono rivelarsi utili.

La mente è molto attiva e concentrata sugli obiettivi professionali. Tuttavia l’intensità degli impegni potrebbe portare qualche momento di affaticamento. Tendi spesso a prenderti troppe responsabilità emotive e pratiche allo stesso tempo. Concederti pause e momenti di tranquillità sarebbe la scelta migliore per evitare di accumulare stress.

Quando rifletti sui sentimenti sembri tranquillo… ma dentro stai già scrivendo un romanzo di 300 pagine.

Voto: 5,5

Consiglio delle stelle siciliane: Hai ‘na testa china di pinseri supra l’amuri, ma ‘nta travagghiu stai facennu passi avanti. Si riesci a dari tempu a tuttu senza strapazzarti troppu, sta settimana ti lascia cchiù sicurizza e fiducia.

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