Oroscopo Cancro: settimana dal 22 al 28 settembre 2025

CANCRO – Preparati a una settimana dove il cuore batte forte, ma la testa inizia finalmente a darti qualche consiglio decente. Dopo aver vissuto la fase “soap opera latina”, ora senti il bisogno di stabilità. E sai che c’è? Hai ragione.

Inizia un periodo in cui le relazioni possono diventare ufficiali, serie, persino solide. Sì, proprio tu, che fino a ieri tremavi all’idea di condividere il bagno. La Luna ti guarda con occhi pieni di miele all’inizio della settimana, portando romanticismo, apertura emotiva e qualche lacrima…ma di quelle belle.

Se stai pensando a convivenze, figli o progetti importanti, Giove è dalla tua parte. Ti dice “vai” e per una volta tu rispondi “ok, però con calma”. Nel lavoro sei in fermento, pieno di idee che sembrano finalmente portare frutti. È il momento di buttarti (con criterio) e proporre. Chi studia o si prepara per esami è in ottima forma, purché eviti distrazioni tipo “controllare le stories dell’ex” ogni mezz’ora.

Fisicamente stai decisamente meglio rispetto alle scorse settimane: sei più centrato, più calmo, quasi zen. Se puoi, regalati una piccola fuga dalla routine, anche solo un pomeriggio senza notifiche.

Hai il cuore di panna, ma adesso c’hai pure il cervello che funziona: miracolo cosmico in atto.

Voto: 9

Consiglio delle stelle siciliane: Talia avanti cu’ cori apertu, ma nun ti scurdari mai di mettiri prima ‘na scupa p’arripigghiari si cascanu i pinseri.

