Oroscopo Cancro: settimana dal 23 al 29 marzo 2026

Le previsioni del segno

CANCRO – Questa settimana ti trovi in una fase delicata, soprattutto sul piano emotivo. Venere in posizione scomoda ti costringe a guardare in faccia alcune dinamiche che forse avevi preferito ignorare. Le relazioni chiedono chiarezza, ma non una chiarezza superficiale: qui si tratta di capire davvero cosa vuoi e cosa sei disposto a tollerare. Se ci sono stati ritardi nei chiarimenti, ora il rischio è che l’incertezza cresca.

Non dare nulla per scontato. Nemmeno ciò che sembrava sicuro fino a poco tempo fa. Alcuni stanno vivendo una crisi già da settimane, altri un confronto necessario. In entrambi i casi, il filo conduttore è uno: la verità. Solo affrontando le questioni apertamente puoi capire se un legame ha futuro oppure no. Le nuove conoscenze, invece, sono interessanti ma ancora tutte da definire: niente illusioni premature.

Sul lavoro, invece, cambia completamente l’energia. Giove nel tuo segno ti dà forza, visione, capacità di agire. Ti senti più determinato, più lucido, più pronto a prendere decisioni importanti. Se stai lavorando a nuovi progetti, hai una marcia in più, soprattutto grazie alla tua creatività. Tuttavia, il tempo non è infinito. ntro giugno sarà necessario chiudere accordi, definire contratti, mettere punti fermi.

Fisicamente stai meglio, l’energia cresce, soprattutto verso il fine settimana. Il vero punto critico resta la gestione delle emozioni: tendi a trattenere troppo, a non dire, a non esprimere. Ma così facendo accumuli tensione. Parlare, anche se ti costa, sarà liberatorio. Anche perché chi ti sta accanto ha bisogno di capire cosa senti davvero, non di interpretare silenzi pieni di significato. E tu, in fondo, hai bisogno di sentirti compreso senza dover sempre fare da filtro alle tue emozioni.

Cuore sensibile, ma questa settimana serve più coraggio che nostalgia.

Voto: 5,5

Consiglio delle stelle siciliane: Parra chiaru e nun teniri tuttu dintra, pirchì sulu accussì poi capiri cu resta e cu è megghiu lassari jiri.

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