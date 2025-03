Oroscopo Cancro: settimana dal 24 al 30 marzo 2025

Le previsioni del segno

CANCRO – Settimana intensa tipo film drammatico: prima litighi, poi piangi, poi ti abbracci da solo davanti allo specchio. In amore sei in fase “ma io cosa voglio veramente?”, e spoiler: nemmeno tu lo sai. Le coppie tornano insieme più spesso di quanto tu riesca a finire una serie su Netflix, ma nel weekend occhio alle discussioni inutili: ogni parola di troppo è una bomba.

Sul lavoro, il tuo radar è acceso: fiuti opportunità da lontano come i cani da tartufo. La luna ti aiuta a inizio settimana, quindi sfrutta quei giorni per pianificare. Ma stai attento ai soldi: le spese sono state tante, e il tuo conto corrente non è una pozza magica.

Il tuo corpo chiede pace, quindi nel weekend metti il telefono in modalità aereo e tu pure. Cibo sano, riposo, e se puoi, una gita fuori porta che ti ridia fiato.

Sei emotivamente in tempesta ma col GPS attivo: almeno non ti perdi.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: Tuttu ‘stu friccicori ‘nto cori t’ha fari capiri chi voli veramenti, e cu voli veramenti a tia.

