Oroscopo Cancro: settimana dal 25 al 31 dicembre

Le previsioni del segno

CANCRO – Quando il Cancro si illumina, anche la luna applaude! Caro Cancro, la settimana di Natale ti porta ottimismo e affetto familiare. Il 2024 promette certezze e soddisfazioni, quindi preparati a un anno di conquiste. Con un minimo sforzo, otterrai il massimo sia nel lavoro che nell’amore. Grazie a Saturno, ciò che hai iniziato maturerà come un buon vino. E in amore? È il momento di brillare e far splendere i sentimenti. Togli il grigio dalla tua vita e lascia entrare un po’ di colore! L’ironia per il Cancro? Dovrebbe essere il segno più duro, ma dentro è tutto un cuore e sentimenti.

Voto: 8.5/10. “Quannu lu suli ti risplenni, nun ti curari di la luna.”



