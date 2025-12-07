Oroscopo Cancro: settimana dall’8 al 14 dicembre 2025

Le previsioni del segno

CANCRO – Ti presenti alla settimana con quella sensibilità che tutti ti riconoscono e pochi capiscono davvero: un misto tra profondità emotiva e voglia di proteggere ciò che ami come se stessi difendendo una fortezza medievale. Questa fase è fondamentale. Incontri brevi possono lasciare il segno, mentre progetti più grandi come convivenze o cambi strutturali nella relazione sembrano rimandati. Non è un blocco, è una ricalibrazione. Hai bisogno che tutto sia chiaro, sincero, limpido. Non vuoi portare confusione dalla vita lavorativa in quella sentimentale, e stai imparando – finalmente – che rimandare non serve a nulla. Se qualcosa ti pesa, va affrontata ora, non domani, non a metà dicembre, non “quando mi sentirò pronto”.

Sul lavoro il clima è più complesso: colleghi, ambienti pesanti, tensioni che senti sulla pelle. Ma anche la voglia di cambiare cresce e le stelle premiano solo chi è determinato. Giove opposto ti mette ostacoli, ma tu non ti tiri indietro: organizzi, analizzi, resisti, cerchi soluzioni come chi vuole costruire un futuro più solido. E il futuro arriva, ma devi decidere tu in che forma. Chi ha grinta passa oltre, chi si lascia frenare resta bloccato. La scelta è tua, e questa volta non puoi far finta di non vederla.

A livello fisico devi proteggerti: nervosismo, cali di energia, giornate come il lunedì che sembrano un test cosmico di resistenza. Eppure basta poco per rimetterti in centro: una passeggiata, yoga, meditazione, aria fresca. Sei molto più forte di quanto pensi, e nessuno può fermarti quando capisci cosa vuoi dire davvero.

Sei così emotivo che pure il tuo cuscino vorrebbe chiedere una pausa sindacale.

Voto: 5,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Parra chiddu ca senti ora. Cu’ si nasconni arrè, poi camina sempri c’un pesu supra”.

