Oroscopo Capricorno: settimana dal 10 al 16 febbraio 2025

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – L’amore è un rebus, e tu sei nel mood “se non lo risolvo, lo butto via”. Sei in fase di riflessione profonda (forse troppo) e chi ti sta vicino potrebbe sentirsi come in un quiz senza risposte.

Nel lavoro, il cambiamento è dietro l’angolo, e tu odi il cambiamento, ma alla fine ti adatterai (perché lo fai sempre). Cerca solo di non rovinarti la salute con lo stress: il mondo non cadrà se ti prendi cinque minuti per respirare.

“Se continui a pensare così tanto, finisci per scoprire il senso della vita e nessuno vuole questo peso.”

Voto: 6.5

Consiglio delle stelle siciliane: “Viri ca cu la testa china di pinseri non si campa bonu, ogni tantu scanza ‘sta pietra e taliati ‘u suli.”

